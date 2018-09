André-Pierre Gignac hace un llamado en contra de la violencia en el fútbol mexicano

“Siempre lo he dicho, si algo me hizo enamorarme de esta ciudad fue su gente, su pasión y el amor de la afición por sus camisetas, pero nunca imaginé que esto pudiera llegar a algo tan triste como lo de este domingo. ¡Amigos, esto no es así!”, fue la manera en que comenzó el texto que escribió el francés de Tigres a través de redes sociales y difundió en su cuenta de Twitter.