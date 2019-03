América tendrá que enfrentar la Semifinal de Copa MX con dos sensibles bajas más

El primero salió al 50’, después de un sprint al buscar una pelota proveniente de un trazo largo, no obstante, el chileno súbitamente frenó la carrera y se llevó la mano a la pierna, volteó a la banca y solicitó ser substituido. Aunque salió de pie, de primera mano se estima que el jugador sufrió un tirón en la parte posterior del muslo y aunque podría no ser grave, es muy probable que no vea actividad ante Tijuana.