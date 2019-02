Alexis Vega a JJ Macías: "En Chivas hay un vestidor muy unido"

Alexis Vega comentó este viernes en conferencia de prensa que estar en Chivas es algo que siempre quiso, pero que no se queda solo ahí ya que espera ser un referente y quedar por siempre en la historia del Guadalajara.

"Fueron 6 jornadas en las que por más que buscaba no se me dio el gol y estoy muy agradecido con el cuerpo técnico que me dio tranquilidad y confianza, fue importantísimo para que pudiera anotarle al Atlas".