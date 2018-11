¡Al infierno le apagaron el calentador! Hasta el Diablo se abrigó

Fue un día inusual en el 'infierno', esta vez sus brasas no lucían centelleantes, parecía apagado, como un refrigerador y no era para menos.

La gente que acudió al estadio Nemesio Diez lo hizo bien protegida, con guantes, doble chamarra, gorros, de alguna forma intentaban mitigar los ocho grados que se sentían en Toluca a la hora del inicio de los Cuartos de Final , aunque con la sensación del viento, descendía hasta seis grados. No, el infierno no fue el mismo.

Y eso lo notó hasta el mismísimo diablo, quien tenía que frotarse las manos para lograr generarse un poco de calor: “Que camisita ni que nada, ahora me tuve que venir bien abrigado, no le vaya a dar gripa al diablo”, decía un aficionado, al que en lugar de melena le colgaban chorizos rojos y verdes de su máscara.

Eso sí, a la mayoría de los seguidores mexiquenses no les gustó para nada que el Nemesio Diez fuera la casa azulcrema en la última fecha de la fase regular: “El América no fue local, sólo les prestamos tantito el estadio, están tan jodidos que su campo parece potrero, no hay que ser gachos”, indicó el diablo enmascarado.