¡Al América le gusta sufrir! Puebla le dio un baile y peligra su clasificación

Renato Ibarra, se encargó de poner el de la "honra" para las Águilas a los 90 minutos cuando ya no había más posibilidades de más.

Puebla, con ese estilo de toque y dominio que suele enseñar Enrique Meza en sus equipos, adormiló al América en el primer tiempo y le controló en el segundo para darle un baile y vencerlo 3-1 en el Cuauhtémoc.

Y de paso, La Franja postergó la clasificación de las Águilas a la Liguilla y luchará por un sitio en la Fiesta Grande hasta la última jornada.



El conjunto de Enrique Meza, cobró de pronto en la fecha 16 la forma y fondo que se le vio en las primeras jornadas del torneo. Tomó el balón, lo hizo suyo y se fue abriendo espacios que hicieron daño a su oponente. Pero también hizo gala de velocidad en el contragolpe y por ahí mató a su rival.

Bien pronto, Alejandro Chumacero le dio la razón al juego del local. Con un tiro espectacular, porque rebotó tres veces en los postes antes de meterse a las redes, Puebla se fue adelante en el marcador a los cinco minutos.

Entonces tomó el esférico y América corrió tras él, sin éxito y con poca idea, durante un largo rato.



El duelo se metió en un ritmo vertiginoso de ir y venir, pero de pocas llegadas a los arcos. Ya no llegó más el local en la primera mitad y del otro lado Paul Aguilar hizo berrinche por lo que parecía un penal que no le marcaron e Ibarra se lanzó un "clavado" para ser amonestado. No más en los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, Miguel Herrera sacó a Carlos Vargas en su defensa y decidió jugar con tres en la zaga. "Ojitos" jugó a la lógica y a esperar, le mató desde ahí.



Pero antes, la intensidad del juego provocó un encontronazo entre Águilas y camoteros en la que varios jugadores de los dos equipos debieron irse expulsados. De ahí el duelo quedó sentenciado, América nunca recobró la calma y los camoteros la tuvieron de su lado todo el tiempo.

En ese entendido, Omar Fernández hizo el 2-0 en una gran combinación entre Tabó y Omar Fernández a los 59'. Luego, Mateus Uribe se hizo expulsar y el partido se acabó.



El balón fue de nuevo de La Franja y coronó la noche a los 79' con una faena de Pablo González que consiguió un bello tanto de media distancia.

Finalmente, Renato Ibarra cerró el juego con un golazo sobre los 90 minuto. Se quitó a cinco rivales y batió a Vikonis, pero demasiado tarde. Todo quedó en eso, en un lindo gol.



Las Águilas se quedaron en 26 unidades y a falta de que se juegue la fecha del fin de semana y la última jornada, aún no clasifica a la Liguilla. Mientras Puebla llegó a 20 puntos y peleará un sitio hasta el último momento.



