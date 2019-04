Agustín Marchesín: "Extraño Lanús todos los días, es el club que me dio todo"

"Se tendrían que dar un montón de cosas, que Lanús esté buscando un arquero, hoy está muy sólido en ese puesto y sería muy difícil regresar. Yo me siento muy bien acá en América también y hay que ver los momentos", indicó.

El guardameta dejo en claró que se siente bien con el club de Coapa y no tiene intención de dejarlo pronto, asimismo, renoció que sería difícil un regreso pronto a Cabrero y Guidi.

"Si Lanús necesita un arquero y uno está sin contrato para poder volver, acabo de renovar con América por 4 años , estoy muy bien acá, más allá de que extraño Lan´ús todos los días porque es el club que me ha dado todo y les estoy eternamente agradecido por todo lo que me tocó vivir", apuntó en entrevista para el show Medio Día.

Sobre los constantes rumores que lo han colocado como opción para el arco de Boca Juniors , Marchesín aclaró lo que sucedió en 2016 y 2017, cuando los Xeneizes se quedaron muy cerca de ficharlo y afirmó que no se quedó 'con la espinita', a pesar de ser el club al que fue aficionado en su infancia.

" No se manejó con respeto (la directiva de Boca), más allá de que hablé con Guillermo (Barros Schelotto), una persona a la que aprecio muchísimo, creo que de parte de la dirigencia no se manejó con la seriedad que se debía, pero entiendo también que era difícil, era mucha plata la que pedía Santos en su momento, luego con América era imposible, pero no porque estoy pasando momentos muy buenos acá", indicó.