Afición rojinegra calienta Clásico Tapatío con mensajes dedicados a Chivas

El Clásico Tapatío está más caliente que nunca, no solo porque ambos equipos llegan con buen paso en la Liga MX durante el Clausura 2019 , sino también por los mensajes que la afición rojinegra dedicó a los rojiblancos.

Se trató de una serie de mantas colocadas en los principales avenidas de Guadalajara y en las cuales se podían leer frases como "La ciudad de la Furia", "Están más muertos que C hava Reyes" o "De tu$ campeonato$ no ha$ ganado uno, $on pagado$".