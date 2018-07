Afición de las Chivas protesta decisiones de la directiva y pide la renuncia de Higuera

A las afueras del estadio de las Chivas se suscitó un inusual evento: aficionados de las Chivas protestando ante las decisiones de la directiva de haber dejado ir a Matías Almeyda, Rodolfo Pizarro, Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís; están hartos, no quieren ver a su escuadra sumida en una crisis y por ello es que exigieron la salida de José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife.

"Es un movimiento pacífico, pero firme, con la intención de defender los intereses del club para que no se vuelvan a repetir el tipo de decisiones de la directiva. Empezamos con el tema de Matías Almeyda, estamos aquí para seguir apoyando al equipo. Higuera no es nuestro enemigo, no es algo personal contra él, pero es quien ha tomado las decisiones", recalcó Rubén Cervantes, uno de los líderes de la denominada ‘Autodefensa’.