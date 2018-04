¡Adiós Cruz Azul, Puebla y Necaxa!: Pumas, Morelia y Pachuca siguen vivos

Cruz Azul y Puebla creían en los milagros; Necaxa no pudo mantenerse con vida y ahora solo quedan so plazas para la Fiesta Grande.

El empate de Monarcas Morelia ante Necaxa complicó la calificación de los michoacanos quienes esperaban que este mismo sábado estuvieran invitados a la Fiesta Grande, sin embargo, no solamente no amarraron la calificación, sino que además podrían quedarse fuera de la Liguilla. Para el Necaxa la situación no fue diferente, el campeón de la Copa MX necesitaba el triunfo para seguir con las esperanzas, pero la igualdad, combinada con el triunfo de Tijuana mató sus aspiraciones.

Cruz Azul y Puebla buscarán cerrar dignamente el torneo, lamentable para ambos, con los cementeros porque siguen defraudando a su afición, mientras que los poblanos fueron un equipo con pasajes más que agradables en el campeonato.



Pumas y Pachuca son ahora los que tienen el destino en sus manos, si ganan están dentro, Morelia sería el que estaría fuera. A Monarcas le conviene el empate de Pachuca, eso les da el acceso, pero enfrentan al Atlas, equipo con una pésima campaña y más como visitantes. El empate de Pumas ante Querétaro no le servirá de mucho, ya que, si bien igualarían en puntos con 24 unidades, la diferencia de goles los pondría un escalón debajo de los universitarios y que, si se combina con el triunfo de los Tuzos, los purépechas están fuera.

Por el momento están invitados a la fiesta grande son Toluca, Santos, Monterrey, Tigres, América y Tijuana. Si en este momento terminara el campeonato los enfrentamientos terminarían de la siguiente manera: Toluca vs. Pumas, Santos vs. Monarcas, Monterrey vs. Tijuana y Tigres vs. América.



La moneda está en el aire y será hasta el domingo con el juego de Pumas cuando se terminen por definir las llaves e cuartos de final.