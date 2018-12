Turco al 'Tibu': Veracruz se refuerza con Colin Kazim Richards

En entrevista con el diario inglés The Guardian, reveló que "cambiar de equipo constantemente es parte de su esencia." A pesar de que su mujer es brasileña y su familia reside en Sao Paulo por su paso por Corinthians , Kazim llegó a la Liga MX buscando nuevas aventuras.

Para Colin Kazim, el cambio de clubes más radical en su vida no fue un cambio entre países, sino haber cambiado al Arsenal de Londres (donde entrenó siendo niño) por el Bury FC en el área conurbada de Mánchester. "Ahí no había gente de color como yo y a veces me arrojaban plátanos".