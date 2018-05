La lucha por el boleto a la final de la Europa League

La UEFA Europa League aguarda para conocer a los clubes que se medirán por el título europeo en el Parc Olympique Lyonnais, el proximo 16 de mayo.

Marsella está encaminado hacia la final tras haber ganado por 2-0 en la ida con anotaciones de Thauvin y N’Jie ante Salzburgo. Aunque el encuentro de vuelta se disputará en Austria y eso podría marcar una diferencia para el conjunto que cerrará como local la eliminatoria.

En la otra llave, el Atlético de Madrid le hará los honores al Arsenal en el Wanda Metropolitano. En el encuentro de ida empataron a un gol con anotaciones de Lacazette para los Gunners y Griezmann por los Colchoneros. El juego de vuelta pinta para ser un encuentro frenético, con dos equipos que proponen y que buscarán instalarse en la final.



Las claves del Liverpool de Jurgen Klopp, finalista revelación de la Champions League Jurgen Klopp le devolvió a Liverpool protagonismo a nivel europeo y su clasificación a la final de la Champions League está marcado por algunos puntos clave, algunos con gran influencia del alemán. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Klopp se ha convertido en una pieza integral de Liverpool y la actitud del técnico ha sido un elemento vital en medio de ese sentido de pertenencia del equipo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El técnico también ha encontrado la forma de acercarse a cada una de sus figuras y encontrar su mejor versión, tanto deportiva como en la manera de asumir la competencia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pasión de Klopp es uno de los elementos que ha llegado a convertirse en un valor agregado para Liverpool, algo que es una amenaza para sus rivales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ese sentimiento mutuo hace que el colectivo del Liverpool sea potente y que tenga una mística especial, lo que le ha permitido sobreponerse ante las adversidades en la Champions. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Desde el planteamiento y la estrategia, Klopp también ha logrado que Liverpool sea poderoso ante sus rivales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aún así, el técnico ha sabido leer las necesidades de cada uno de los partidos y reaccionar ante las necesidades contra cada uno de los rivales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Liverpool ha sabido enfrentar el torneo partido a partido en la Champions League y por eso llega a la final con esa esencia de afrontar cada duelo con mucha intensidad, algo que al final los potencia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Así mismo, de la mano del egipcio Mohammed Salah, Liverpool tiene una de sus grandes figuras, uno de los jugadores que en la actualidad es para muchos uno de los mejores del mundo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro de los fuertes para Liverpool durante la Champions League fue el estadio, su cada: Anfield. El escenario se convirtió en múltiples ocasiones en una ventaja derterminante. En la final no estará. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Esta serie de factores hacen que el Liverpool, bajo el mando del alemán Jurgen Klopp, sea un equipo que luce potente en Europa, un digno finalista de la Champions League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Los Colchoneros dirigidos por Diego Simeone no conquistan este título desde la edición 2011-2012 cuando vencieron al Athletic Club. Por otro lado, Marsella no llega al juego final desde hace 14 años (2003-2004). Finalmente, los Gunners no disputan una final de Europa League desde la temporada 1999-2000.

De los cuatro clubes instalados en la ante sala de la final, el único que ha conquistado dicho título es el Atlético de Madrid (2010 y 2012). Sin embargo, Marsella ha perdido dos finales (1999 y 2004) y el Arsenal una (2000). Por su parte, Salzburgo se ubicó por primera vez entre los cuatro mejores de la competición.