Griezmann: "Ojalá pueda ganar más títulos"

Tras liderar el triunfo del Atlético en la Europa League, el delantero francés dijo que por ahora no quiere hablar de su futuro.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid a utor de dos de los tres goles de la final de la Liga Europa que ganó su equipo al Marsella, declaró que marcó gracias a su confianza o a su sangre fría.





El jugador francés analizó el choque frente al cuadro francés, destacó la dificultad de la victoria por la entidad del rival y definió cómo fueron sus goles.



"Cuando me fui de mi casa a los 14 años quería vivir estos momentos. Ojalá pueda ganar más títulos. Mis goles, h an sido por la confianza o la sangre fría, no sé como llamarlo", dijo Griezmann al finalizar el encuentro.

"No es momento de hablar de mi futuro, Hay que disfrutar y yo personalmente de mi partido y celebrarlo con el equipo, con el 'Cholo' y la afición", agregó el francés.