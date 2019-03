Santos empezó sufriendo pero acabó aplastando a Red Bulls a punta de golazos

Santos Laguna aplastó 4-2 al New York Red Bulls en el partido de vuelta de los Cuartos de Final y se clasificó a las Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf con un humillante marcador global de 6-2 luego de empezar con sufrimiento en Torreón.

No se habían terminado de acomodar los aficionados de Santos Laguna cuando New York Red Bulls anotó el primer gol en una jugada que parecía no llevar nada. Con el balón por la banda izquierda, atacaba el equipo de la MLS cuando el ‘Kaku’ Alejandro Romero metió un pase filtrado fantástico para Royer y este asistió a Omir Fernández que cerró la pinza 1-0 al minuto 3.