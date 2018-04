Para Toronto FC la clave está en hacer el primer gol ante Chivas

Son dos goles, como mínimo, los que Toronto FC tiene que marcarle a Chivas para pensar en trascender, pero los jugadores del cuadro canadiense tienen claro que para conseguirlo tienen que hacer el primero y lo deben hacer antes que Chivas.

Al respecto se expresó Víctor Valdés, volante español, que ya tiene la experiencia de haber enfrentado a Chivas en el fútbol mexicano y quien destacó que Toronto FC “no tiene nada qué perder”.

“Ahora tenemos una tarea difícil, pero no imposible. En el fútbol todo se puede, tampoco creo que sea una diferencia tan grande, creo que si metemos un gol pronto, como ellos hicieron, creo que vamos a tener el partido de nuestra parte y queremos eso.

“Venimos con mucha confianza, la verdad es que no tenemos nada qué perder, el partido sí salió como queríamos en Toronto, pero no el resultado, creo que tuvimos muchas más ocasiones que ellos, pero no pudimos marcar más goles”, dijo.

Vázquez señaló que no es necesario contarle a sus compañeros de la importancia que Chivas tiene en el balompié mexicano, pues muchos conocen de su éxito histórico y de la era Almeyda, por lo que espera tener la calidad suficiente para pensar en sacar adelante la serie pese a la desventaja.

“Hay muchos jugadores con experiencia que ya saben lo que es Guadalajara, que es de los más grandes de México, a lo mejor el más grande a nivel de historia, pero también en los últimos años lo han hecho muy bien, han jugado muchas finales.



publicidad

“Había estado un año en México, pero no tuve la fortuna de jugar aquí, el estadio es impresionante, muy bonito, vamos a intentar hacer un gran partido, es una final, es el último partido de la Concacaf y va a ser una atmosfera impresionante”, concluyó.