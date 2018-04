Opinión| Chivas, Chivas, Superchivas

Guadalajara es el gigante de la Concacaf. Triunfo histórico y extremadamente meritorio para el rebaño. Una sequía de cincuenta y seis años sin título internacional ha terminado. La sufrieron y la sudaron, pero con mucha personalidad y valentía vencieron a Toronto para sellar su boleto al Mundial de Clubes.

Tuve el privilegio de poder estar en el Estadio Akron, me tocó ver a jóvenes y adultos llorar como niños festejando el título. Me queda claro, Chivas es un fenómeno social con un arrastre como ninguno. Enhorabuena, el equipo más mexicano de todos es el mejor del continente.

De adeudos, después hablamos

La directiva de Chivas le debe bonos firmados al plantel por el doblete de hace un año y no les han pagado. Los jugadores se manifestaron en redes sociales y en entrenamientos vistiendo playeras con mensajes contundentes. Bien por unirse y bien por levantar la voz. Bien también por dejarlo de lado para la final, primero jugamos y ganamos, después vemos. Ahora, tras el triunfo, y aunque hubieran perdido, #DirectivaCumplanSuParte.

Por cierto, se viene un problemón para los altos mandos del futbol mexicano. Con la asociación de futbolistas tomando fuerza, los jugadores andan envalentonados y ya no se dejarán pisotear. El caso Chivas no es el primero ni será el último. También pasó con Necaxa y abróchense sus cinturones, vienen muchos más.



Un pelado mata piojos

Matías Almeyda toma ventaja en la carrera por ser el próximo director técnico del Tri. Juan Carlos Osorio se va después del Mundial, ni nos quiere, ni lo queremos. El candidato natural tras la llegada de Yon de Luisa a la Federación es Miguel Herrera, pero el América se empieza a desinflar. El campeonato en Concacaf combinado con una eliminación tempranera de las Águilas en liguilla podría catapultar a Matías Almeyda a dirigir la Selección Nacional. Una liga, dos copas y una Concacaf parecen argumentos suficientes. Encima, sabe trabajar con mexicanos y lidiar con personajes como Jorge Vergara y José Luis Higuera; todos estos elementos juegan a su favor. En lo personal, sigo prefiriendo a Miguel Herrera pero debo reconocer que Matías Almeyda merece consideración.



Liga MX > MLS

Me gusta la rivalidad entre la Liga MX y la MLS, le viene bien a las dos. En realidad el campeonato del Guadalajara no cambia nada. El futbol mexicano, aunque hubieran perdido las Chivas, sigue siendo futbolísticamente superior pero no por mucho. Tres razones por las cuales se juega mejor futbol en México. La primera es que el futbolista promedio de la Liga MX es superior al jugador promedio de la MLS. La segunda, en México se defiende mejor, menos espacios y mas orden. La tercera tiene que ver con la presión. En el futbol mexicano hay presión y crítica. Esto genera exigencia y te obliga a crecer y competir a un más alto nivel.

La MLS es una liga en crecimiento y con un potencial envidiable. Van por el camino correcto y en muchos otros aspectos mas allá del deportivo han dejado atrás no sólo al futbol mexicano sino a muchas otras ligas en el mundo. Toronto es un equipazo, no le pide nada a ninguno de la Liga MX. El problema es que Toronto es mas excepción que reflejo de la MLS. Por lo menos, así lo creo.

Por ahora me despido, pero sólo por ahora.

P.D. Rodolfo Pizarro tiene que ir al Mundial. Avísenle a ya sabes quién.