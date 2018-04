La vitrina vacía de Toronto FC y un nuevo fracaso del "soccer"

El fútbol en los Estados Unidos sigue siendo soccer. Chivas sacó oficio y experiencia y materializó un ansiado éxito internacional que hacía más de 50 años que no se daba. La Concacaf Liga de Campeones no viajará a Toronto. Por este año, como los anteriores, México será su hogar. En concreto Guadalajara.

El proyecto deportivo de Toronto FC ha sido brillante. Tienen al mejor jugador de la MLS, Giovinco, y su fútbol, por ratos, es brillante. Guardan una disciplina y orden táctico ejemplar en un lugar en el que se quiere crecer en este deporte, pero aún le faltan muchos puntos para conseguirlo. Una plantilla excesivamente corta y escasa capacidad de regeneración. Prueba de ello fue ubicar a Bradley de defensa central. Algo que no le funcionó y el fubolista estuvo perdido. Además, el fútbol ha sido cruel con el capitán de Estados Unidos tras haber errado el penal decisivo.



publicidad

A la decepción de no tener a la selección de Estados Unidos en el Mundial de Rusia, hay que sumarle hoy que Toronto no ha sido capaz de traer la copa a la MLS. Al necesario trabajo deportivo, fútbol base y penetración del deporte en el país tienen que sumarle ahora un nuevo requisito: no pensar que la Copa está conseguida antes de ganarla.

La Liga Mx ejerció hegemonía de nuevo. Si bien es cierto que este es el año en el que la MLS más se ha acercado, aún se aprecian importantes diferencias entre los clubes de ambos países. Eso sí, esta competición promete mucho el año que viene.