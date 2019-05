Diego Alonso apuesta el título de Concacaf a la "actitud, disciplina y mentalidad" de Rayados

Con la ventaja en el marcador, gracias a la anotación de Nicolás Sánchez en el Volcán, el técnico de Monterrey no se siente confiado, ya que aún hay 90 minutos por delante para coronarse, pero sabe que en la mentalidad se encuentra la fórmula.

Campeón de Liga MX y de Concacaf Champions League con Pachuca, Alonso no se siente amedrentado por el reto que tiene de frente, pese a que ya perdió una Final con Rayados, durante la Copa MX en el Apertura 2018 ante Cruz Azul.

"Ya he estado en esta situación como entrenador y como jugador, no es algo nuevo para mí... como entrenador he ganado una Concacaf y una Liga. Solo hay que mantener la calma, tener siempre la atención justa y necesaria, con la sensibilidad que requieren este tipo de partidos.