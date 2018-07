¡Le pegaron las críticas! ¿Neymar prometió ya no exagerar cada vez que lo tocan?

“Era una patada en la pantorrilla, rodillazo en la columna o un pisotón en el pie, tú puedes pensar que exagero, y a veces es así, exagero. Pero es real que sufro dentro del campo, todavía no aprendí a decepcionarte, cuando parezco malcriado no es porque sea un niño mimado, es porque todavía no aprendí a frustrarme. Dentro de mí existe todavía un niño, a veces encanta y otras irrita a todo mundo, mi lucha es para mantener vivo a ese niño. Pero dentro de mí y no dentro del campo”, indicó.