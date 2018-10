¿Le creemos?: El presidente del Barcelona afirma que "Neymar no volverá" al club catalán

"Neymar no volverá al Barcelona. Ni volverá ni está previsto que vuelva", afirmó el presidente del Barcelona cuando le preguntaron sobre un posible regreso de la estrella del PSG.

"No ha habido ninguna llamada y ninguna reunión. No ha habido ningún contacto. No nos gusta que los jugadores paguen su cláusula y se vayan", reconoció Bartomeu.