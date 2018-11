Landon Donovan busca 'derribar muros' llevando un equipo de fútbol a San Diego, con influencia mexicana

“ Me encantaría tener a Lionel Messi aquí en San Diego, creo que en ese momento aún podrá jugar. Los dueños no estarán muy contentos conmigo por decir eso, porque hay que pagar mucho dinero, pero sería perfecto para nosotros”, bromeó Donovan al mismo tiempo que le hizo un guiño a excompañeros suyos en León. “También me gustaría tener a jugadores con los que jugué en México, como Elías Hernández, el ‘Chapito’ y Mauro Boselli. Sería increíble”.