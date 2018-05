La teoría de los 'Pavones y Zidanes' que destruye a los atacantes españoles del Real Madrid

Los canteranos del Madrid no tienen oportunidades en el primer equipo; se les vende, se les recompra y al final, se vuelven a deshacer de ellos.

Qué lejanos se ven aquellos tiempos en los que el 'Ángel de Madrid' besaba su anillo de compromiso cuando marcaba un gol. Con el legendario '7' en su espalda, Raúl González mostraba que el Real Madrid tenía esa sangre española que hoy padece por la globalización de la pelota.

Raúl sería el último gran referente en ataque del Real Madrid con pasaporte español; desde 'La Fábrica', como se le conoce a la cantera merengue, nacen y se forjan infinidad de delanteros, muchos de ellos de gran calidad, que terminan esfumándose en el anonimato por las pocas oportunidades que tienen con el primer equipo.

Real Madrid termina pagando groseras cantidades de euros para fichar desde otros lugares a los hombres que le marquen goles; la teoría de los ‘Zidanes y Pavones’, es decir, cantera con ‘galácticos’, se ha reducido considerablemente para los futbolistas que nacen de La Fábrica.

Al menos en ataque, Raúl fue el mejor, pero no el último. Real Madrid ha preferido darle minutos a delanteros como Ruud van Nistelrooy, Michael Owen, Karim Benzema, Gonzalo Higuaín, Klas Jan Huntelaar, Chicharito o Emanuel Adebayor, que darle tiempo y, sobre todo, paciencia a canteranos como Fernando Morientes, Roberto Soldado, Álvaro Negredo, Álvaro Morata, Mariano o actualmente Borja Mayoral.

La situación en el Real Madrid con su cantera se ha vuelto tan contradictoria como ridícula: los ‘Pavones’ le han dado paso a los ‘Zidanes’, convirtiendo en poco tiempo después en ‘Zidanes’ a los que antes eran ‘Pavones’. Me explico.



Tras no tener minutos en Primera por la presencia de C ristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema y hasta Javier Hernández, el Real Madrid vendió por 20 millones de euros a Álvaro Morata a la Juventus.

Un jugador de cantera, con gol, movilidad y mucho talento se iba por la puerta de atrás a un equipo importante e histórico como la Juventus. Esa misma campaña, Morata le marcaría dos goles al Real Madrid para eliminarlo de la Champions League y darle a la Vecchia Signora su pase a la final frente al Barcelona. Ese ‘Pavón’ del Real Madrid, se volvió en un ‘Zidane’ en la Juventus; el resultado: el Real Madrid decidió recomprar a Morata.

Eso sí. Real Madrid, que vendió en 20 millones de euros, recompró en 30. Morata volvió, y regresó al mismo turbio panorama del que se fue; sin minutos, con pocas oportunidades y por ende, pocos goles. El español se hartó y se fue vendido al Chelsea, de ser un ‘Pavón’ a un ‘Zidane’.

Esa misma historia de Morata se ha repetido con Fernando Morientes, Roberto Soldado y Álvaro Negredo. Distintas versiones de prensa apuntan a que el Real Madrid ejercerá una opción de recompra por Mariano, atacante español-dominicano que hoy brilla en la Ligue 1 de Francia con el Lyon.

Real Madrid necesita gol; requiere un delantero que no haga alarde y no ponga bronca por su falta de minutos. Que entienda que una BBC es más que una simple conjunción de tres letras. En pocas palabras, que se comporte como un ‘Pavón’ y no como un ‘Zidane’.



El resultado apunta a que si Mariano vuelve, tenga el mismo futuro que el resto. Regresará, no jugará, se hartará y se irá. Así de triste y ridícula es la oferta laboral para un atacante español en el equipo más español del mundo. O bueno, el que se vende como tal.