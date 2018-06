El futuro de CR7, Neymar, Bale y Griezmann se puede definir antes del inicio del Mundial

Ya está recuperado de su lesión y llega como una moto al Mundial. Con él, Brasil es todavía más favorita para alzarse con el trofeo. Eso sí, tras el verano deberá regresar a París y afrontar una nueva temporada con un club diseñado para ganar la Champions, pero que compite en una Liga menor y de poco eco mediático. El Real Madrid no ha dicho su última palabra y, si no es este verano, saben que vestirá de blanco algún día, toda vez que el futbolista no alcance títulos internacionales con el PSG.