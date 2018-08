La partida de Rui Faria podría ser el problema de Mourinho

José Mourinho y Rui Faria fueron equipo por más de 17 años, juntos ganaron dos Champions y consiguieron el título de liga en España, Inglaterra, Italia y Portugal, no obstante, al final de la temporada pasada, la dupla se separó. El eterno auxiliar y segundo al mando en el grupo de trabajo de “The Special One” anunció al final de la temporada pasada que se tomaría un año sabático antes de iniciar su carrera en solitario.

Tod indica que al estratega del United le ha afectado demasiado la partida de quien no sólo era su ‘escudero’, sino su mejor amigo. La prensa inglesa asegura que Rui Faria era quien mantenía el buen ánimo de la plantilla, mediaba la relación entre jugadores y cuerpo técnico, y controlaba el temperamento explosivo de Mourinho.

Al momento, la plantilla muestra ya no responder a la autoridad de ‘Mou’. Se ha ventilado que la relación entre el DT con dos de sus principales figuras está totalmente rota, primero con Pogba , quien durante la ventana de pases estuvo coqueteando con el Barcelona , y después con Martial , castigado por haber dejado la concentración en la pretemporada debido al nacimiento de su hija y demorarse demasiado en regresar.

Hoy en día, Michael Carrick, el ex jugador emblema de ‘los Red Devils’, es quien ha tomado el cargo como principal auxiliar del entrenador portugués, no obstante, suplir a Rui Faria no ha sido una tarea sencilla y el United se encuentra en una situación compleja.