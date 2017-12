La mujer de 'Lucho' González, ex seleccionado argentino, lo acusó de haberla querido matar

El argentino Luis González había desaparecido del radar futbolístico, pero ahora su nombre está dando la vuelta al mundo nuevamente. Sin embargo, 'Lucho', de 36 años, no abraza una notoriedad tardía por su carrera como jugador, sino por un grave tema policial. Su esposa, Andreia da Silva Marques González, lo acusó de tentativa de homicidio, denuncia que radicó el 8 de diciembre en una comisaría brasileña de Curitiba, lugar donde residía la familia.





El exjugador de River, Porto y la selección argentina -entre otros equipos- jugaba en Atlético Paranaense de Brasil cuando se produjo el hecho que su mujer relató al sitio Record de Portugal. "Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas, el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas y se robó el dinero”, es un fragmento de lo que publicó el medio portugués.



Luego, Andreia explicó cómo 'Lucho' supuestamente trató de matarla: "Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas. Me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón. No me tiró porque abajo estaban ellos jugando con los perros. Y empezó a gritarme que me iba a matar”.



Globo Esporte, de Brasil, confirmó que existe una denuncia en contra de Luis González presentada en la Comisaría de la Mujer en la localidad de Curitiba y que se abrió un proceso de investigación. “La esposa pasó por exámenes físicos y la comisaría ya tuvo contactos con los representantes del jugador", afirma este medio brasileño.

Inmediatamente a Andreia se le otorgó una medida de protección tipificada en la ley brasileña, que establece que el presunto agresor no puede acercarse a más de 500 metros de la víctima. Además, a 'Lucho' se le suspendió por tres meses la visita a sus hijos.

Hasta el momento desde el entorno del jugador, que no renovó su vínculo con Paranaense, no emitieron ninguna opinión con respecto a este tema.



