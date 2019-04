Zidane sobre la próxima temporada del Real Madrid: "Cambios vamos a tener que hacer"

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de su conferencia fue cuando se refirió al futuro del club la próxima temporada y la supuesta ‘limpieza’ que hará en el vestuario. " Se hablan muchas cosas para el próximo año, pero hay que respetar a todo el mundo, a los jugadores que han hecho tantas cosas. Hablar de limpieza me parece una falta de respeto. Cambios vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso, ya habrá tiempo", manifestó al respecto.

Sobre la titularidad de su hijo Luca en el choque ante el Huesca, el entrenador quiso despejar dudas y señaló que "los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios. Es jugador de este club desde hace 16 o 17 años, como Carvajal u otros, y Luca es uno de ellos. Nada más. Luego, la gente que opina y quiere ir por el lado personal me da igual".

Zidane también respondió cuando le cuestionaron sobre el posible deseo de salida del defensor Rapahel Varane: "No quiero imaginar un Madrid sin Varane. Aún es joven, lleva muchos años aquí, lo está haciendo bien. Hay muchas cosas que salen fuera para decir que está molesto, pero forma parte de la vida de los jugadores. Yo le veo bien, a mí no me ha dicho nada. Lo importante es lo que él me dice, está en el mejor club del mundo, él lo sabe, ha ganado mucho y yo le veo bien. Mi deseo es conservarlo en el equipo".