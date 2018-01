Zidane aplaude el 7-1 del Real Madrid a Deportivo de La Coruña: "El equipo lo necesitaba"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció tras golear 7-1 al Deportivo de la Coruña que su equipo "necesitaba" un partido como el que protagonizó en el Santiago Bernabéu y destacó la importancia de volver a juntar en un campo a la BBC.



"Siempre es agradable ganar y conseguir marcar siete goles en casa. Es algo extraordinario, una gran satisfacción. Es lo que necesitábamos. Cuando hay partidos un poco peores, conseguir un gran resultado tras hacer muchas ocasiones y marcar muchos goles es algo positivo. Ahora hay que repetir", señaló en rueda de prensa.



Feliz por volver a contar con la BBC, Zidane destacó lo que aportan al Real Madrid Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo juntos. "Son tres jugadores que han demostrado grandes cosas en el pasado. Llevábamos mucho tiempo sin verles juntos pero aportan una energía extraordinaria a los demás".



"Hemos jugado un gran partido, muy bien desde el principio. Es una gran jornada para nosotros. El equipo necesitaba un partido así. Meter siete goles no se consigue todos los días. Pese al gol, hemos pensado siempre en jugar y pensar positivo. Al final conseguimos un buen resultado", añadió.

El regreso de Karim Benzema fue acompañado de silbidos desde la grada del Bernabéu que lamentó Zidane. Insistió en la importancia del apoyo de la afición madridista. "Me preocupa cuando sales y te pitan, te puede afectar, pero me quedo con lo positivo del equipo, lo que han hecho y pensar que nosotros lo que tenemos que hacer es ganar los partidos para que no pase".

"Siempre queremos a nuestra afición con nosotros, necesitamos que estén detrás cuando las cosas van bien y cuando van un poco peor. Es cosa de equipo, yo también jugué en este estadio y se lo que son los pitos y no es fácil. Queremos la energía positiva del público. Hoy conseguimos un buen resultado para ellos", sentenció.