¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Miami se tambalea como sede del Girona vs. Barcelona!

El sueño de poder observar un duelo oficial de La Liga en Miami podría extinguirse muy pronto. Se había anunciado que el duelo Girona vs. Barcelona, correspondiente a la Jornada 21 del torneo español, se celebraría en suelo americano; sin embargo, ni la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ni la Real Federación Española de Futbol (RFEF) están de acuerdo.

De acuerdo a información difundida por la Cadena Cope, la RFEF, a través del presidente Luis Rubiales, le hará llegar una carta al mandamás de La Liga, Javier Tebas, en la que explica los motivos por los cuales el encuentro, programado para el 27 de enero, no puede realizarse en Estados Unidos: “Las posibilidades de que se juegue el Girona-Barcelona en Miami son del 0.0 por ciento”, aseguró el medio de comunicación.

En la misiva se explicaría que ni a la UEFA ni a la FIFA les agrada el tema, que el gobierno español ‘no lo ve con buenos ojos’ y que la AFE se ha mantenido con una postura contraria, toda vez que la logística del encuentro en Miami representa cerca de 18 horas de vuelo entre ida y vuelta, se contrapone al descanso de los jugadores, que apenas el 22 de enero también disputarían duelos de la Copa del Rey, así que no tendrían tiempo suficiente de reponerse.

Pero el presidente de La Liga, Javier Tebas, se aferra a la expansión de sus fronteras: “Esos no son argumentos, la UEFA no se ha manifestado públicamente, la FIFA no tiene potestad y con la AFE estamos negociando”, declaró también a la Cadena Cope.