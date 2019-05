Valverde se siente seguro de continuar en el Barcelona, pese a eliminación de la Champions

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde , no cree que su puesto esté en peligro, tras la dura eliminación en la Liga de Campeones contra el Liverpool , afirmando que "hablé con el presidente (Josep María Bartomeu) y siempre me sentí respaldado".

"He hablado con el presidente y siempre me he sentido respaldado por el club. Ya sé que cuando hay un golpe de este tipo, todo se tambalea y cuando pasa algo así, hay que quemarlo todo", dijo Valverde este sábado en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Getafe el domingo.