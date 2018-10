Suárez: "Messi es el mejor del mundo, lo necesitamos pero no dependemos"

"Al no estar Leo, el mejor del mundo, teníamos que demostrarnos a nosotros y a él que podíamos igual ser superiores. Que él sepa que lo necesitamos pero que no dependemos sólo de él" , declaró Suárez luego de su triplete en el clásico ante el Real Madrid el pasado domingo, en diálogo con la radio uruguaya El Espectador.

"Con lo identificado que estoy con Uruguay, me gustaría que se me recuerde por eso. No sé qué serán las vueltas de la vida, pero mi pensamiento ahora es estar agradecido con todo el país y no estar identificado con medio país solamente", sostuvo en referencia a la posibilidad de terminar su carrera en Nacional, uno de los grandes del fútbol uruguayo, del que es hincha y en el que inició su carrera.