Solari va contra el VAR tras derrota ante la Real Sociedad y pide clarificar las reglas

Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, exigió este martes que se clarifiquen las reglas del videoarbitraje (VAR) tras la polémica creada a raíz de la no señalización de un penal el pasado domingo en la derrota contra la Real Sociedad (2-0).

"Si las reglas están claras y si sabemos para que se aplica, eso facilita el entendimiento para todos, no solamente para el deportista, para el futbolista, para el hincha, para la gente", reclamó el técnico madridista.

"A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento. Me parece que lo están introduciendo y tendrá tiempo de perfeccionamiento", admitió.