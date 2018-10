Sin éxito en el Castilla, el interinato de Solari tiene fecha de caducidad

club en el que inició su carrera como entrenador en 2013, obteniendo títulos en las categorías infantiles, pero con un paso gris en el Juvenil A, equipo insignia de la cantera madridista. No obstante, recibió la oportunidad de dirigir al Real Madrid Castilla , el segundo en importancia del organigrama deportivo de la isntitución blanca, en 2016.

No ibstante, su etapa con el Castilla no ha sido exitoso. Durante las dos pasadas campañas no pudo lograr que el equipo entrera, siquiera, a etapa de play-offs en busca del ascenso a la Liga 123, categoría de plata en España, aunque en la presente temporada ocupa el quinto lugar de la clasificación general, a tres puntos del líder, y solo una derrota en 10 encuentros.