Sigue la novela: Griezmann no se presentó al inicio de pretemporada del Atlético de Madrid

La novela del verano Atlético-Griezmann no ha hecho más que empezar y puede tener consecuencias inmediatas para el francés. Tras el comunicado emitido por el Atlético de Madrid en el que el club rojiblanco pedía la vuelta del delantero a los entrenamientos este domingo, Griezmann le comunicó a la directiva de su todavía club que no se incorporará con el equipo.

Según el diario‘Marca’, el jugador francés ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que no irá al entrenamiento de este domingo y también la enorme confusión, y sobre todo tristeza y decepción personal, que todos los movimientos de las últimas horas le producen. La postura del Atlético es clara, no negociar y multarle si no se presenta.