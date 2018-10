Ramos le da 'Like' a una crítica contra Courtois, Nacho y Varane y se encienden las redes

Una publicación compartida por 92:48 is impossible to forget! (@sergio_ramos_idol) el 28 de Oct de 2018 a las 10:12 PDT



“Ok, ya es suficiente. ¿Qué fue esto? ¿Recuerdan qué camiseta llevan? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué el portero es Courtois? Quiero decir, ¿él sabe que es portero? Inútil… Defensa horrible, simplemente horrible. La peor actuación de Nacho en su carrera. Varane no sabe qué hacer después de ser campeón del mundo. Marcelo y Ramos, los únicos que hicieron algo, aunque tuvieron errores defensivos también. El centro del campo no existía y no encontramos a nadie en el ataque. El entrenador va a ser despedido porque los futbolistas juegan sin motivación y sin ganas de ganar. Simplemente corren por el campo. No quiero continuar…”.