Robert Pires: “Si Mbappé no se va este año al Madrid, en 2020 lo hará seguro”

“Hay una diferencia enorme entre el PSG y el Real Madrid. Y esa es la presión. No es tan fácil jugar ahí. Pienso que es el mejor club del mundo. Pero cuidad, la afición te aprieta mucho, te pone presión... y eso en e PSG no lo tiene . Hay que tener cuidado con él porque tiene 20 años. Pienso que puede jugar en el Madrid, pero cuidado que aún es muy joven y tiene que aprender mucho. Sobre todo lo que ha pasado en la Champions contra el United. Esos son partidos en los que tienes que crecer un poco. Tiene un muy buen futuro, pero dentro de un par de años él estará jugando con el Madrid”, destacó.

“La selección para Benzema ha acabado. Lo ha dicho el entrenador, no lo digo yo. Ha dicho que no le necesitaba. Está haciendo un trabajo muy bueno en el Madrid, pero el entrenador ha dicho que no le necesitaba. Ha ganado el Mundial sin Benzema. No sé si tenía razón, creo que sí porque levantó la Copa del Mundo. Además, Karim no necesita jugar con la selección, ha ganado muchas cosas con el Madrid”.