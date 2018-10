Presidente de La Liga: “Apuesto 10 mil dólares que el Girona vs. Barcelona se juega en Miami”

La polémica en España en torno a que Miami sea sede del Girona vs. Barcelona para enero de 2019 sigue incrementándose. La iniciativa ha encontrado oposición en casi todos los sectores: la Asociación de Futbolistas, la federación, el gobierno español, la UEFA y hasta la propia FIFA.

Sin embargo, el presidente de La Liga, Javier Tebas, está seguro de la realización del juego en territorio americano, a tal grado que hizo una afirmación temeraria para CNN: “Me apuesto 10 mil dólares a que el partido se juega en Estados Unidos. Conozco bien España y el mundo del deporte, por lo tanto, sabía que no iba a ser fácil y que habría revuelo”, sentenció.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas de España, dijo en días anteriores: “Lo hemos dicho 200 millones de veces, los jugadores no van a ir a esos partidos”; sin embargo, Tebas consideró que el organismo de los jugadores se ha planteado una estrategia en común con la federación: “Los futbolistas del Barcelona y del Girona quieren jugar en Miami. No tiene sentido que no quieran jugar en Estados Unidos un partido oficial de La Liga. Iremos a jugar a Miami casi seguro”, destacó.