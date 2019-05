Permanencia de Quique Setién en el Betis depende de un comunicado

El estratega ha sido fuertemente cuestionado por su continuidad al frente del banquillo bético por no haber conseguido el objetivo europeo para la próxima campaña: “El club en unas horas va a emitir un comunicado y sabremos cuál será mi futuro".

Setién analizó el encuentro ante el Madrid: “Mi equipo ha jugado muy bien y sobre todo ha tenido la entereza para mantenerse firme para afrontar estos partidos. El Madrid es obvio que no está en su mejor momento y eso lo hemos aprovechado”.

El Betis fue eliminado en dieciseisavos de Europa League y en semifinales de la Copa del Rey, y a raíz de esa semana, el equipo cayó en una mala racha: “Desde febrero no he podido tener muchas satisfacciones, pero siempre me quedo con muchas cosas”.