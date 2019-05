Oficial: Antoine Griezmann ha anunciado que no seguirá en el 'Atleti'

El rumor se ha confirmado, Antoine Griezmann ya no formará parte del Atl´ético de Madrid a partir de la siguiente temporada, informó el mismo por medio de un video que el club hizo público por medio de sus redes sociales.

El francés dejó claro que está en busca de nuevos desafíos y por eso comunicó a la directiva y al cuerpo técnico su decisión de marchar se, "Me ha costado elegir ese camino pero es lo que siento y lo que necesito ", al tiempo que agradeció a la aficipon el cariño que le han mostrado durante las 5 temporadas que vistió la camiseta rojiblanca.

"Muchas gracias por todo, han sido cinco años de verdad increíbles, donde he disfrutado mucho, lo he dejado todo en el campo, he intentado dar muchas alegrías a la gente", añadió el atacante de 28 años.