¿No vuelve? Mourinho afirma que "no existe ni el más mínimo contacto" con el Real Madrid

Mourinho, en entrevista con el programa, manifestó los siguiente cuando le preguntaron sobre el Real Madrid y de si alguien del club blanco lo ha contactado para volver: "No, no lo he hecho. Los rumores en fútbol son normales, cuando han ganado he estado feliz con ellos y no estoy contento con lo que ha pasado. Pero hay que tener respeto por lo que han hecho, creo que ningún equipo lo hará nunca más".