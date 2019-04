No solo Hugo, ahora Guti también alza la mano para el Real Madrid

Desde Estambul, Turquía, donde funge como auxiliar técnico del entrenador Senol Gunes en el Besiktas, el ex jugador español José María Gutiérrez 'Guti' declaró al Marca que desea volver a su casa el Real Madrid.

"Ya lo dije cuando me fui del Real Madrid. Necesitaba crecer y quiero ser primer entrenador y ese es mi objetivo para la próxima temporada."

"He pegado un salto de juvenil a profesional. Después porque venía a un país diferente a España, que aunque ya lo conocía, todo es diferente. Estoy en un cuerpo técnico que no me conocía, lo cual es más complicado, el idioma..."