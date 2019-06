No ha llegado y ya hay problema: Así le respondió De Jong a Rakitic antes de llegar al Barcelona

Frenkie de Jong es uno de los fichajes estrella del Barcelona para la próxima temporada y el jugador habló de su futuro y de su llegada al club catalán en una entrevista a 'Veronica Inside'.

Cuando al holandés le preguntaron por su futuro compañero Ivan Rakitic, quien afirmó en una entrevista que el holandés no va a ocupar su puesto en el equipo, De Jong no se escondió: "Me dijeron que firmaba para ocupar una de las tres posiciones en el centro del campo. Vamos a ver lo que pasa. No seré yo quién diga en que puesto quiero jugar",

Además el centrocampista, que firmó desde hace varias semanas por el Barcelona, contó que aún no ha podido hablar con Ernesto Valverde.

"Aún no he tenido ningún contacto con él. Tú me hablas de que está bajo presión, pero también debido a los medios. No obstante, no sé cómo están las cosas en el club”, dijo.

“¿Si contacté con él durante mi traspaso? No, insisto no he tenido ningún contacto con él", desveló De Jong.