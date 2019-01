Modric y su sinceridad de oro: "Muchos no estamos a nuestro nivel: no es cuestión de suerte"

Luka Modric, reciente ganador del premio Balón de Oro, no se mordió la lengua y demostró toda su categoría al dar la cara en zona mixta tras una nueva derrota del Real Madrid en LaLiga de España, esta vez ante la Real Sociedad.

"Muchos no estamos a nuestro nivel, no podemos tener una cagada al principio en cada partido", dijo cuando le preguntaron sobre el partido contra el equipo de San Sebastián

Sobre lo que le está sucediendo al equipo blanco, Modric señaló: "Hay que hablar claro, no es cuestión de suerte. Creamos mucho, pero la pelota no entra y concedemos mucho. Hay razones que explican por qué no van las cosas bien".