Modric le responde a Simeone y critica la postura de Messi y Cristiano en el Balón de Oro

Luka Modric no se guardó nada . Salió al paso y confrontó las declaraciones en contra del Real Madrid de Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid; criticó la ausencia de Messi y Cristiano en el Balón de Oro y aseguró que cumplirá su contrato con el conjunto merengue.

El Inter de Milán intentó el fichaje del ‘10’ blanco en el verano pasado y los medios italianos aún no descartan el traspaso del último ganador del Balón de Oro.

Ante el interés mostrado por los clubes, detalló la conversación que sostuvo con el presidente de la tolda madridista. "Pérez (Florentino, presidente del Real Madrid) me dijo ya en verano: ' Sácate de la cabeza cualquier pensamiento de que te irás del Real, no te dejaremos '. Cumpliré mi contrato hasta el final, es decir, el año 2020", dijo Modric.

Su excompeñero, Cristiano Ronaldo elogió al vestuario de la Juventus, palabras que dejaron mucho para la interpretación. "Llevo aquí seis años y medio y puedo decir con certeza que somos el grupo correcto; personas maduras y jugadores de calidad, buenas relaciones y excelente ambiente. Naturalmente, hay días mejores y peores, pero la fuerza central del grupo no es cuestionable. Si no fuera así, no hubiésemos ganado todos estos trofeos", detalló.