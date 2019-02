Militao, el compañero de Herrera y Tecatito que interesa al Real Madrid

Tanto el club blanco como el portugués han mantenido el hermetismo sobre las negociaciones, Militao ya ha sido considerado incluso para la Selección mayor de Brasil, pero no ha querido dar declaraciones sobre la situación.

“Soy tímido, no me gusta mucho hablar y me resulta difícil hacerlo delante de las cámaras. Prefiero mil veces jugar que dar entrevistas”, apuntó militao en su primera convocatoria.