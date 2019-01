Mexicanos por montones, La Liga se llena de ‘aztecas’

Durante el verano del 2018, Miguel Layún llegó al Villarreal tras un semestre prometedor con el Sevilla, donde acumuló 1204 minutos jugados, no obstante, el club andaluz decidió no hacer válida la opción de compra ue tenían por el veracruzano y finalmente fue 'el submarino amarillo' quien lo incorporó a su plantilla, aunque Layún no ha podido tener actuaciones destacadas en los 864 minutos en los que ha participado y su equipo se encuentra peleando la permanencia en la liga.