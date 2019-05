Messi se confiesa: "Espero estirar mi carrera al máximo, tengo miedo del después"

"Algo que me queda pendiente, era mi sueño de chiquito, jugar en Primera en el fútbol argentino y en Newell's, porque era el club en el que yo jugaba, soy hincha e iba a la cancha a ver los partidos y quería estar ahí adentro. Es algo pendiente, pero no sé si realmente se va a a dar o no. Hay muchas cosas por en medio que se tienen que dar", explicó.

“En principio no, no me veo como técnico. Si llego a ser me gustaría con chicos, juveniles, en formación, pero técnico profesional o una Primera División, no, no me veo", reconoció.