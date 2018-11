¿Malas compañías? Dembelé y los motivos de la molestia del Barcelona para darle un ultimátum

La situación por la que atraviesa Ousmane Dembelé con el Barcelona parece una bomba de tiempo. El delantero francés no forma parte de las convocatorias, en el club están hartos de su displicencia y forma de vida, ya dudan que pueda ser un jugador que pueda triunfar en la élite del futbol mundial, así que están dispuestos a mantenerlo relegado si es que no reacciona, a pesar de que su fichaje costó 171 millones de dólares.

El Diario Sport reveló que el ariete ya se le habían permitido algunos comportamientos propensos de sus 21 años de edad; sin embargo, su falta de profesionalismo saltó a la vista cuando un día no se presentó al entrenamiento del club, debía reportarse a las 10 de la mañana, pero sólo se le pudo localizar una hora después. En ese momento indicó que sufría de una gastroenteritis y pidió que un médico fuera a su casa a revisarlo.

El galeno fue enviado de inmediato y encontró a varios jóvenes durmiendo en el hogar del jugador cuando ya era casi mediodía, Ousmane fue el último en despertarse, se dejó checar por el doctor, quien no pudo certificar nada fuera de lo normal en la salud del francés.

En el club están preocupados por lo que consideran malas compañías del delantero, tiene con él viviendo a muchos amigos procedentes de los suburbios marginales de Francia en donde creció, quienes no lo dejan en todo el día y no le permiten conocer más personas, incluso se la pasan jugando Play Station todo el día.

Al jugador ya se le vio en las gradas en el juego contra el Betis tras no ser convocado, un castigo que el entrenador Ernesto Valverde podría prolongar si es que no existe un cambio de actitud en el jugador. Caso muy contrario al de Arturo Vidal, quien no lleva de buena forma su suplencia porque en todo momento quiere estar en la cancha, es un ganador nato, ha ido acumulando minutos y, ahora, la lesión de Iván Rakitic le dará mayor continuidad.