Luka Modric reveló la premonitoria confesión que le hizo Varane en la final del Mundial

Además, el croata contó una anécdota con otro compañero suyo en el club blanco, el también francés Raphaël Varane, en plena final del Mudial de Ruisa 2018. "Me felicitó por ganar el Balón de Oro y no estaba triste por no ganarlo él. Hace poco me recordó lo que me dijo el día de la final del Mundial: Que pese a no haber ganado el Mundial, con un poco de suerte iba a ganar el Balón de Oro", reveló Modric.