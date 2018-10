Luka Modric lo confiesa: "Apostamos en el vestidor que Cristiano se quedaba"

"No me lo esperaba de ninguno de los dos. No pensaba que Zidane se fuera a ir. Lo mismo con Cristiano. Por cierto, cuando surgió el rumor sobre Cristiano, hicimos apuestas entre nosotros en el vestuario y estabamos seguros de que se iba a quedar. Pero bueno, cada uno toma sus elecciones de vida", aseguró a la publicación gala.