Luis Suárez no puede con las críticas y justifica su operación

"Día de tristeza, de decepción y de impotencia de no poder ayudar a mis compañeros, pero, sí, muy orgulloso de todos ellos, que ayer intentaron todo lo posible para darle una alegría a nuestra afición", afirmó Suárez, en un comunicado en sus redes sociales.

"Es por ello que quiero aclarar, en especial a todos los que parece que me quieran hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por el quirófano NO TIENE absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool (en las Semifinales de la Champions League)", aclaró Suárez.