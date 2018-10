Los retos de Antonio Conte al frente del Real Madrid

Imposible sería pasar por alto que el Madrid no cuenta con un plantel tan robusto como el que está acostumbrado. Que sus mejores hombres comienzan a hacerse de edad y que los jóvenes por los que se ha apostado no han terminado de madurar. Ya no está Cristiano y se nota, por lo que el nuevo timonel deberá implementar un sistema que privilegie lo colectivo. Ahora la vista debe estar puesta en estabilizar a una escuadra que no ha sumado ni la mitad de los 30 puntos que ha disputado en la liga.